(Di lunedì 28 dicembre 2020) Disoccupati agli occhi del fisco, percettori del reddito di cittadinanza. Ma in possesso di benin. Smascherati dalla Guardia di Finanza di Napoli due coniugi di Cercola, che sono stati denunciati. L’accusa è quella di ricettazione. Tutto è iniziato quando i finanzieri del Gruppo di Nola, hanno effettuato i loro controlli ordinari, e hanno fermato e perquisito il veicolo sul quale viaggiavano i due. Sul veicolo erano stati rinvenuti circa 2 kg di sigarette di contrabbando, e una borsa contenente 47.000in. Si è perciò passati alle perquisizioni domiciliari, dove sono stati rinvenuti altri 130.000, nascosti nei cassetti e negli armadi, tra i capi di abbigliamento. I due coniugi sono due pregiudicati, entrambi con precedenti per ...

QuotidianPost : Si dichiaravano nullatenenti ma circolavano con 177mila euro in contanti -

Ultime Notizie dalla rete : dichiaravano nullatenenti

Paesenews

Disoccupati agli occhi del fisco, percettori del reddito di cittadinanza. Ma in possesso di ben 177mila euro in contanti. Smascherati dalla Guardia di Finanza di Napoli due coniugi di Cercola, che son ...Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha denunciato per ricettazione due coniugi trovati in possesso di 177mila euro in contanti ...