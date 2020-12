“Si attacca…”. Heather Parisi e il Covid, Roberto Burioni replica alle parole della ex ballerina. Cosa è successo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Vaccino Covid, il botta e risposta tra Roberto Burioni e Heather Parisi. Non può che essere l’argomento più dibattuto quello del vaccino, che continua a dividere in due l’opinione pubblica. La campagna a favore della vaccinazione non riesce a sensibilizzare tutti. È questo il caso di Heather Parisi che nelle ultime ore ha condiviso la sua posizione in merito a questo. Sono diversi i personaggi famosi che non intendono ricorrere al vaccino, proprio come Heather Parisi, che su Twitter ha comunicato a tutti che “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino anti-Covid perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Vaccino, il botta e risposta tra. Non può che essere l’argomento più dibattuto quello del vaccino, che continua a dividere in due l’opinione pubblica. La campagna a favorevaccinazione non riesce a sensibilizzare tutti. È questo il caso diche nelle ultime ore ha condiviso la sua posizione in merito a questo. Sono diversi i personaggi famosi che non intendono ricorrere al vaccino, proprio come, che su Twitter ha comunicato a tutti che “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino anti-perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e ...

LaStampa : Heather Parisi non si vaccina? L’immunologo Burioni: «Si ammala e si attacca al tram” - Corriere : Vaccino anti-Covid, Burioni su Heather Parisi: «Se si ammala si attacca al tram» - Dibevr : RT @GiancarloDeRisi: Heather Parisi non si vaccina? L’immunologo Burioni: «Se si ammala si attacca al tram”. E questo è uno scienziato? Non… - MurielMuriella : RT @AlfioKrancic: Burioni su Heather Parisi che non si vuole vaccinare: 'Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attac… - infoitcultura : Covid, polemica tra Burioni ed Heather Parisi: 'Non fa il vaccino? Se si ammala si attacca al tram' -