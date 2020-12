Sfogo Sara Cunial a favore dei negazionisti | bufala su idrossiclorochina e reazioni al vaccino Covid

Leggi su bufale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Unoautentico quello andato in scena in queste ore con, ex esponente del Movimento 5 Stelle che in Parlamento si è lasciata andare ad alcune uscite discutibili a proposito dell’. Senza dimenticare quelle relative alleallergiche al, dopo alcune segnalazioni delle scorse settimane. Partendo da queste premesse, ci sono alcune bufale che dobbiamo analizzare, in seguito alle sue uscite che stanno iniziando a diventare virali anche sui social oggi 28 dicembre. Le bufale disuallergiche al, in passato, è già stata ...