Sfida sui cieli europei Così la Nato risponde alle manovre russe

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Quasi un decollo al giorno nel corso del 2020 è scattato per i velivoli militari dellain seguito all’allarme origidai voli russi, spesso con i transponder spenti e senza comunicare alcuna informazione. Lo spiega l’anza Atlantica in una nota che riassume un anno di “Alpha scramble”, termine con cui si indica il decollo immediato su allarme non finalizzato all’addestramento. Nel corso dell’anno ne sono scattati 400, di cui circa 350 hanno riguardato la risposta adi velivoli militari delle Forze armate di Mosca. IL PUNTO DELLAIl totale di 400 rappresenta “un aumento moderato rispetto al 2019”, anno in cui lesono cresciute di frequenza suidel nord Europa. “Negli anni recenti – ha spiegato la portavoce ...