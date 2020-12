Settimana di Natale, controlli a tappeto nelle stazioni del Lazio: ecco cos’è successo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella Settimana di Natale sono stata più di 27mila le persone controllate nelle stazioni ferroviarie del Lazio. Le 487 pattuglie impiegate nelle stazioni hanno conseguito un totale di 2 arresti, 8 indagati e 27.755 persone controllate. Gli agenti impegnati in Stazione erano divise in 41 pattuglie a bordo di 67 treni. Le contravvenzioni amministrative elevate sono state 6, questo il bilancio dell’attività della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nella Settimana di Natale, in ambito regionale. Leggi anche: Latina, corre troppo e viene fermato per un controllo: agenti investiti da una ‘zaffata’ di alcool, patente ritirata Gli arresti nelle stazioni del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nelladisono stata più di 27mila le persone controllateferroviarie del. Le 487 pattuglie impiegatehanno conseguito un totale di 2 arresti, 8 indagati e 27.755 persone controllate. Gli agenti impegnati in Stazione erano divise in 41 pattuglie a bordo di 67 treni. Le contravvenzioni amministrative elevate sono state 6, questo il bilancio dell’attività della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per il, nelladi, in ambito regionale. Leggi anche: Latina, corre troppo e viene fermato per un controllo: agenti investiti da una ‘zaffata’ di alcool, patente ritirata Gli arrestidel ...

