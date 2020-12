Sesso, perché il Punto A è meglio del punto G (Di lunedì 28 dicembre 2020) A proposito di Sesso e piacere, l'ha già sperimentato il punto A? È questa la nuova zona erogena del momento, inedita espansione delle aree del piacere femminile. Per decenni, le persone hanno discusso, ricercato ed esplorato il famigerato punto G. Ma il punto magico nella vagina, che dovrebbe essere a circa cinque centimetri dal suo ingresso, non è l'unico centro di piacere nascosto della donna. Infatti il ??cosiddetto punto A dovrebbe garantire orgasmi ancora più intensi. Il punto A e le sue promesse di orgasmi multipli Per fare del Sesso un'esperienza di immenso piacere per lei basta mettere al massimo il vibratore della partner? Ovviamente non è così semplice. Come per quasi tutte ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) A proposito die piacere, l'ha già sperimentato ilA? È questa la nuova zona erogena del momento, inedita espansione delle aree del piacere femminile. Per decenni, le persone hanno discusso, ricercato ed esplorato il famigeratoG. Ma ilmagico nella vagina, che dovrebbe essere a circa cinque centimetri dal suo ingresso, non è l'unico centro di piacere nascosto della donna. Infatti il ??cosiddettoA dovrebbe garantire orgasmi ancora più intensi. IlA e le sue promesse di orgasmi multipli Per fare delun'esperienza di immenso piacere per lei basta mettere al massimo il vibratore della partner? Ovviamente non è così semplice. Come per quasi tutte ...

