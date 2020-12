Servizi Italia prosegue l’acquisto di azioni proprie

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia

Borsa Italiana

Lo comunicano in via ufficiale i due ministeri. L’iniziativa è volta ad accrescere le capacità e le competenze digitali dei cittadini e favorire l’uso dei servizi pubblici digitali per promuovere il ...di M. R.«È di pochi mesi fa la notizia della morte dei due giovanissimi ragazzi, trovati nelle loro rispettive abitazioni, dopo aver comprato «15 euro di metadone» da un pusher di 41 anni, in merito a ...