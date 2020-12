Serie B, quattro giocatori squalificati per un turno dal giudice sportivo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 dicembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Serie BKT Gare del 27 dicembre 2020 – Quindicesima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: CALCIATORICALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA STAVROPOULOS Dimitrios (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 TERRANOVA Emanuele (Cremonese): per proteste nei confronti degli ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilavv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 dicembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:BKT Gare del 27 dicembre 2020 – Quindicesima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: CALCIATORICALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA STAVROPOULOS Dimitrios (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 TERRANOVA Emanuele (Cremonese): per proteste nei confronti degli ...

