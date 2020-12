Serie B: gli arbitri per la sedicesima giornata (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli arbitri e degli Assistenti che dirigeranno le gare valide per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/21 mercoledi 30 dicembre Serie b: quali sono le designazioni arbitrali per la 15esima giornata CHIEVO-VENEZIA h.21.00 IRRATI SCHIRRU-LANOTTE IV:MAGGIONI CITTADELLA LECCE h.15.00 GUIDA GROSSI-SACCENTI IV:ILLUZZI EMPOLI-ASCOLI h.18 CAMPLONE COSTANZO-MARCHI IV:MARCHETTI LR VICENZA-V.ENTELLA h.18.00 SANTORO VONO-MOKTHAR IV:SOZZA MONZA-SALERNITANA h.16.00 SACCHI FIORE-ROSSI M. IV: GARIGLIO PESCARA-COSENZA h.15.00 SERRA PASSERI-MASSARA IV: PATERNA PISA-FROSINONE FABBRI ANNALORO-NUZZI IV: MERAVIGLIA PORDENONE-REGGIANA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi deglie degli Assistenti che dirigeranno le gare valide per ladel campionato italiano diB 2020/21 mercoledi 30 dicembreb: quali sono le designazioni arbitrali per la 15esimaCHIEVO-VENEZIA h.21.00 IRRATI SCHIRRU-LANOTTE IV:MAGGIONI CITTADELLA LECCE h.15.00 GUIDA GROSSI-SACCENTI IV:ILLUZZI EMPOLI-ASCOLI h.18 CAMPLONE COSTANZO-MARCHI IV:MARCHETTI LR VICENZA-V.ENTELLA h.18.00 SANTORO VONO-MOKTHAR IV:SOZZA MONZA-SALERNITANA h.16.00 SACCHI FIORE-ROSSI M. IV: GARIGLIO PESCARA-COSENZA h.15.00 SERRA PASSERI-MASSARA IV: PATERNA PISA-FROSINONE FABBRI ANNALORO-NUZZI IV: MERAVIGLIA PORDENONE-REGGIANA ...

