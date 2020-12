Serie B, Frosinone: si va verso il rinvio della partita con il Pisa (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Frosinone sembra intenzionato a chiedere il rinvio della partita contro il Pisa in programma il 30 dicembre Il Frosinone, dopo aver pareggiato ieri pomeriggio contro il Pordenone, sembra intenzionato a chiedere il rinvio della partita contro il Pisa in programma il 30 dicembre. La squadra ciociara al momento ancora conta 13 positivi al coronavirus, una situazione d’emergenza complicata ulteriormente dall’infortunio di Camillo Ciano. L’obiettivo della dirigenza è quella di saltare la sfida con il Pisa per poi presentarsi in campo il 4 gennaio contro la SPAL. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilsembra intenzionato a chiedere ilcontro ilin programma il 30 dicembre Il, dopo aver pareggiato ieri pomeriggio contro il Pordenone, sembra intenzionato a chiedere ilcontro ilin programma il 30 dicembre. La squadra ciociara al momento ancora conta 13 positivi al coronavirus, una situazione d’emergenza complicata ulteriormente dall’infortunio di Camillo Ciano. L’obiettivodirigenza è quella di saltare la sfida con ilper poi presentarsi in campo il 4 gennaio contro la SPAL. Leggi su Calcionews24.com

