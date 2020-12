Serie A, per i giocatori stangata in arrivo dalla Agenzie delle Entrate? (Di lunedì 28 dicembre 2020) In arrivo una stangata per i calciatori delle Serie A dall'Agenzie delle Entrate? Come riporta - in un tweet molto commentato - Sport Insider: 'Schiaffone per i calciatori. L'Agenzia delle Entrate ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Inunaper i calciatoriA dall'? Come riporta - in un tweet molto commentato - Sport Insider: 'Schiaffone per i calciatori. L'Agenzia...

Ultime Notizie dalla rete : Serie per 4 serie da vedere per non sentire la mancanza di Gossip Girl Vanity Fair.it Covid, Ghirelli (Serie C): "Vaccino obbligatorio per i calciatori"

Il presidente della Lega Pro risponde alla richiesta dell'Olbia: "Ma vanno rispettate le priorità stabilite dalle autorità ...

L’Agenzia delle Entrate blocca il decreto crescita nel calcio

La tassazione agevolata che favorisce l'offerta di ingaggi più alti in Serie A è stata bloccata dall'Agenzia delle Entrate.

