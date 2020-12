Serie A | parla Spadafora | “Abbiamo un piano riaprire gli impianti | vi svelo tutto Bonus lavoratori? Ecco la situazione”

Leggi su mediagol

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ripartire con lo sport è la mia priorità!Queste le parole del ministro dello sport Vincenzo, intervenuto in merito a diverse tematiche legate specialmente alla riapertura di stadi esportivi al pubblico. Tramite un post rilasciato sui suoi canali social, il numero uno del ministero sportivo ha spiegato eventuali mosse per una più che prossima ripresa dello sport.le sue parole: "Lo so che i social talvolta possono diventare il regno del nulla ma proviamo a confrontarci su questa pagina in modo critico ma sensato. Non esiste ancora una data ufficiale per la ripartenza anche se l’obiettivo è dientro il mese di gennaio. Stiamo lavorando a stretto contatto con il CTS e il fatto che io non stia tutti i giorni a scrivere post sul tema non vuol dire che non me ne stia occupando.Tutte le ...