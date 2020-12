Serie A femminile: Milan già in campo, domani tocca alla Juventus (Di lunedì 28 dicembre 2020) Serie A femminile: il Milan questa mattina ha svolto una prima sessione di allenamento in preparazione alla Supercoppa italiana, domani tocca a… Mancano 10 giorni all’avvento della Supercoppa Italia, che si terrà tra il 6 e il 10 gennaio 2021, presso Chiavari in Liguria. Quattro squadre di Serie A femminile si apprestano ad anticipare il giorno di ripresa degli allenamenti: si tratta ovviamente di Juventus, Milan, Fiorentina e Roma. Le rossonere di Maurizio Ganz sono le prime ad essere scese in campo. L’hanno fatto questa mattina presso il Centro Sportivo Vismara, sotto una neve fitta. domani toccherà alla Vecchia Signora di Rita Guarino. Mentre per quanto riguarda ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020): ilquesta mattina ha svolto una prima sessione di allenamento in preparazioneSupercoppa italiana,a… Mancano 10 giorni all’avvento della Supercoppa Italia, che si terrà tra il 6 e il 10 gennaio 2021, presso Chiavari in Liguria. Quattro squadre disi apprestano ad anticipare il giorno di ripresa degli allenamenti: si tratta ovviamente di, Fiorentina e Roma. Le rossonere di Maurizio Ganz sono le prime ad essere scese in. L’hanno fatto questa mattina presso il Centro Sportivo Vismara, sotto una neve fitta.toccheràVecchia Signora di Rita Guarino. Mentre per quanto riguarda ...

Serie A femminile: il Milan questa mattina ha svolto una prima sessione di allenamento in preparazione alla Supercoppa italiana, domani tocca ...

