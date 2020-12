Sequestrati 650 kg di pesce: 250 presso un grossista di Foggia, 290 kg 'potenzialmente pericoloso' sul Gargano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dal 7 dicembre a oggi la Guardia Costiera ha sequestrato circa 650 chili di prodotto ittico nel comparto marittimo di Manfredonia. Sotto le direttive del comandante della Capitaneria di Porto Giuseppe ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dal 7 dicembre a oggi la Guardia Costiera ha sequestrato circa 650 chili di prodotto ittico nel comparto marittimo di Manfredonia. Sotto le direttive del comandante della Capitaneria di Porto Giuseppe ...

cronacacampania : Natale a Napoli, sequestrati ?650 fuochi d'artificio illegali in un negozio - mattinodinapoli : Natale a Napoli, sequestrati ?650 fuochi d'artificio illegali in un negozio - occhio_notizie : Sono stati sequestrati a #Napoli circa 650 fuochi d'artificio non conformi alla legge vigente, in esercizio di vend… -