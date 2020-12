"Scusate, abbiamo scherzato". Tutto chiuso, roba da matti: voci inquietanti sul "piano 15 gennaio" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Scusate, abbiamo scherzato. Come al solito". Potrebbero essere riassunte così le ultime indiscrezioni che arrivano dal fronte emergenza-coronavirus, con le riaperture previste per il 15 gennaio che potrebbero già saltare. Nel dettaglio palestre, piscine, cinema, teatri e centri estetici potrebbero ancora essere costretti a chiudere dal governo, che disattenderebbe l'ennesima promessa. Così come potrebbe non ripartire, o meglio iniziare, la stagione sciistica. Il timore? Sempre quello, l'aumento dei contagi. E la conferma al possibile prorogarsi delle chiusure arriva direttamente dal Cts, dove è aperto un tavolo tecnico col ministero dello Sport "per accelerare i tempi e consentire alle persone e sopratTutto ai giovani di riprendere l'attività fisica al più presto". Almeno a parole. Per quel che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020). Come al solito". Potrebbero essere riassunte così le ultime indiscrezioni che arrivano dal fronte emergenza-coronavirus, con le riaperture previste per il 15che potrebbero già saltare. Nel dettaglio palestre, piscine, cinema, teatri e centri estetici potrebbero ancora essere costretti a chiudere dal governo, che disattenderebbe l'ennesima promessa. Così come potrebbe non ripartire, o meglio iniziare, la stagione sciistica. Il timore? Sempre quello, l'aumento dei contagi. E la conferma al possibile prorogarsi delle chiusure arriva direttamente dal Cts, dove è aperto un tavolo tecnico col ministero dello Sport "per accelerare i tempi e consentire alle persone e sopratai giovani di riprendere l'attività fisica al più presto". Almeno a parole. Per quel che ...

