Scuole, si riapre il 7 Gennaio al 50 per cento Il commento di Marcello Pacifico (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Con l'arrivo delle prime dosi di vaccino in Europa e, quindi, anche in Italia si può finalmente guardare al 2021 con maggior serenità ma la strada è ancora lunga e in salita. Per questo la parola d'ordine resta rigorosamente cautela, specie in un contesto generale dove trovano spazio ancora troppe variabili: da una possibile terza ondata – ipotesi paventata da molti esperti – alle nuove varianti del Covid. Vietato, dunque, abbassare la guardia mentre nel nostro Paese si guarda già a un appuntamento delicato e critico, quello della riapertura delle Scuole il prossimo 7 Gennaio con il ritorno alla didattica in presenza al 50% per poi salire gradualmente al 75% come indicato nel DPCM dello scorso 3 dicembre. "Riaprire sì, ma in sicurezza": questo il messaggio ribadito più volte in questi mesi e scandito ancora a chiare lettere dal ...

