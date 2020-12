Scuola, riparte il 7 gennaio. Il piano della Prefettura (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ora è ufficiale: il 50% degli studenti delle scuole superiori, non il 75% come era stato ipotizzato nelle prime battute, tornerà in classe il 7 gennaio 2021. Il piano della ripartenza è stato pubblicato sul sito della Prefettura. Confermate le entrate e uscite scaglionate: alle 8 è previsto l’ingresso a Scuola del 40% degli studenti, mentre alle 10 del restante 60% per impedire affollamenti davanti agli istituti. Si uscirà alle 13.30 e alle 15.30. Critiche da parte dei presidi, soprattutto per l’ingresso alle 10. Sciolto il nodo sabato: le lezioni si terranno a turnazione anche il sabato, con un unico ingresso alle 8. Nodo trasporti Con la ripartenza delle scuole è previsto un rafforzamento dei trasporti: più corse nelle ore di punta e più controlli ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ora è ufficiale: il 50% degli studenti delle scuole superiori, non il 75% come era stato ipotizzato nelle prime battute, tornerà in classe il 72021. Ilnza è stato pubblicato sul sito. Confermate le entrate e uscite scaglionate: alle 8 è previsto l’ingresso adel 40% degli studenti, mentre alle 10 del restante 60% per impedire affollamenti davanti agli istituti. Si uscirà alle 13.30 e alle 15.30. Critiche da parte dei presidi, soprattutto per l’ingresso alle 10. Sciolto il nodo sabato: le lezioni si terranno a turnazione anche il sabato, con un unico ingresso alle 8. Nodo trasporti Con lanza delle scuole è previsto un rafforzamento dei trasporti: più corse nelle ore di punta e più controlli ...

CeoBru : RT @francescocipe: Se vacciniamo tutti i ragazzi la scuola riparte normalmente? No Posso smetterla con le distanze sociali? No Posso smette… - vitalozzo2012 : RT @GAngrilli: Se vacciniamo tutti i ragazzi la scuola riparte normalmente? No Posso smetterla con le distanze sociali? No Posso smettere d… - italiaserait : Scuola, riparte il 7 gennaio. Il piano della Prefettura - RobMacCready : RT @francescocipe: Se vacciniamo tutti i ragazzi la scuola riparte normalmente? No Posso smetterla con le distanze sociali? No Posso smette… - modamanager : RT @francescocipe: Se vacciniamo tutti i ragazzi la scuola riparte normalmente? No Posso smetterla con le distanze sociali? No Posso smette… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola riparte In classe il 7 gennaio La scuola riparte al 50% TgVerona Cinque milioni da investire nel polo dell’istruzione e nella scuola d’infanzia

Montespertoli, approvato senza bisogno di proroghe il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune. Attenzione anche alle politiche ambientali ...

Scuola, sci, palestre e discoteche: come e quando riaprono nel 2021

L'Italia si prepara alla ripartenza a gennaio 2021, ma sul tavolo tanti i dubbi sulle riaperture. Quando e come riaprono la scuola, le piste da sci, le palestre e le discoteche?

Montespertoli, approvato senza bisogno di proroghe il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune. Attenzione anche alle politiche ambientali ...L'Italia si prepara alla ripartenza a gennaio 2021, ma sul tavolo tanti i dubbi sulle riaperture. Quando e come riaprono la scuola, le piste da sci, le palestre e le discoteche?