Scuola in Campania | i Consigli d’istituto all’assessore | Ripresa della didattica in presenza | basta rinvii

"In Campania la curva epidemiologica continua ad appiattirsi ma la Ripresa in presenza della Scuola sembra destinata a slittare ancora e non se ne comprende il motivo": in vista della fine delle vacanze di Natale il Coordinamento dei presidenti dei Consigli d'istituto regionale torna a sollecitare la riapertura delle scuole e chiede un incontro all'assessore Lucia Fortini. "Concordiamo con la possibilità che la percentuale degli studenti in presenza, delle scuole secondarie di secondo grado, si attesti al 50% lasciando, comunque, all'autonomia scolastica l'ultima decisione in merito; ma – precisa il coordinatore Almerico Ippoliti – siamo in forte disaccordo con lo slittamento ad altra data, diversa dal prossimo 7

