Scuola, il sindaco vince il ricorso: "Il ministero paghi i pasti dei docenti" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Serenella Bettin I Comuni risparmieranno 1,30 euro al giorno per ogni prof o bidello La mensa agli insegnanti e ai bidelli nelle scuole statali? La paga il datore di lavoro. E quindi il ministero. Lo Stato. Basta alle mense pagate dalle amministrazioni comunali, con i sindaci costretti a togliere dalle tasche dei cittadini i soldi per farci rientrare minestra, pollo, contorno e caffè alle maestre. La mensa ai docenti delle scuole pubbliche va pagata dallo Stato. Con lo Stato gli insegnanti hanno un contratto. Non con il Comune. A sollevare il caso è stato il comune di Quarto D' Altino, con il sindaco Claudio Grosso, «stanco» di pagare per i buoni pasto nelle mense. Anche perché lo Stato copre solo primo e contorno e non il pollo. E quindi il secondo, la deve pagare il ministero. La sentenza pilota della ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Serenella Bettin I Comuni risparmieranno 1,30 euro al giorno per ogni prof o bidello La mensa agli insegnanti e ai bidelli nelle scuole statali? La paga il datore di lavoro. E quindi il. Lo Stato. Basta alle mense pagate dalle amministrazioni comunali, con i sindaci costretti a togliere dalle tasche dei cittadini i soldi per farci rientrare minestra, pollo, contorno e caffè alle maestre. La mensa aidelle scuole pubbliche va pagata dallo Stato. Con lo Stato gli insegnanti hanno un contratto. Non con il Comune. A sollevare il caso è stato il comune di Quarto D' Altino, con ilClaudio Grosso, «stanco» di pagare per i buoni pasto nelle mense. Anche perché lo Stato copre solo primo e contorno e non il pollo. E quindi il secondo, la deve pagare il. La sentenza pilota della ...

Riaperto oggi il cantiere per la ricostruzione dell'"Itts E. Divini" di San Severino Marche, in provincia di Macerata, interrotto da oltre un anno per un'intricatissima vicenda societaria che ha coinv ...

