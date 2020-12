Scuola, De Luca: in Campania non riaprirà il 7 gennaio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine del vax-day all’ospedale Cotugno di Napoli. “Si devono valutare i dati – ha detto – e l’idea di mandare a Scuola il 50% degli studenti è un’idea che la Campania non condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a Scuola”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? Innon apriamo tutto il 7”. Così il presidente della RegioneVincenzo Dea margine del vax-day all’ospedale Cotugno di Napoli. “Si devono valutare i dati – ha detto – e l’idea di mandare ail 50% degli studenti è un’idea che lanon condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

corrmezzogiorno : #Napoli Scuola, De Luca: «Riaprire il 7? No, verifichiamo dati e poi decidiamo» - Luca_Raciti : RT @LorenzoPagliano: Magnifico esempio di integrazione di pista #ciclabile. Passa elegantemente sul tetto di una #scuola per raggiungere un… - timetit : #sogni e poi De Luca disse, dopo di me, operatori e operatrici sanitari e ospiti in RSA si destini il vaccino a ado… - andrea_falivene : RT @rep_napoli: De Luca: la scuola in Campania non riaprirà il 7 gennaio [aggiornamento delle 06:10] - cilentonotizie : “Vaccine Day”: somministrato a De Luca il Pfizer-Biontech. Da oggi la Campania è arancione. Scuola chiusa dopo l'Ep… -