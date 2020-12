Scuola: dal 7 gennaio le superiori in presenza al 50 per cento, ordinanza del ministro della Salute Pubblicata in Gazzetta ufficiale (Di lunedì 28 dicembre 2020) E' quanto prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e Pubblicata in Gazzetta ufficiale. (adnkronos) Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 dicembre 2020) E' quanto prevede l'firmata dalRoberto Speranza ein. (adnkronos)

