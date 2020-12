Scoperta a Brescia la «variante italiana» del Covid: «Circola da inizio agosto» (Di lunedì 28 dicembre 2020) È «molto simile» alla variante del Covid-19 individuata nel Regno Unito, è stata Scoperta a Brescia e Circola dai primi di agosto. A parlare di una «variante italiana» del virus è Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all’università degli Studi di Brescia, direttore del Laboratorio di microbiologia dell’Asst Spedali Civili. Quella Scoperta a Brescia «precede la variante emersa solo a fine settembre nel Regno Unito per poi diffondersi in Europa, Italia inclusa, e potrebbe anche esserne un precursore», dice Caruso all’AdnKronos, precisando che anche in questo caso l’efficacia dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) È «molto simile» alladel-19 individuata nel Regno Unito, è statadai primi di. A parlare di una «» del virus è Arnaldo Caruso, presidente della Societàdi virologia (Siv-Isv), ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all’università degli Studi di, direttore del Laboratorio di microbiologia dell’Asst Spedali Civili. Quella«precede laemersa solo a fine settembre nel Regno Unito per poi diffondersi in Europa, Italia inclusa, e potrebbe anche esserne un precursore», dice Caruso all’AdnKronos, precisando che anche in questo caso l’efficacia dei ...

