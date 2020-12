Scontro sull’obbligatorietà del vaccino: la ministra Dadone la esclude, per Zampa «andrebbe considerata». Renzi si schiera a favore (Di lunedì 28 dicembre 2020) Si accende lo Scontro su uno dei temi più delicati di queste settimane: meglio che il vaccino anti-Coronavirus sia obbligatorio o no? La linea del governo, nota da subito, è quella di escludere l’obbligatorietà a favore di «una forte raccomandazione», accompagnata da una campagna di comunicazione efficace, ma visti i casi crescenti di scetticismo e addirittura negazionismo, anche tra gli operatori sanitari (che se hanno una simile posizione per il viceministro Sileri «hanno sbagliato lavoro») cominciano a emergere posizioni contrastanti e una generale frenesia, come se si stia avvicinando il momento di prendere una decisione a proposito. Zampa (Pd): «vaccino precondizione per chi lavora nel pubblico» La prima a parlarne in mattinata era stata la sottosegretaria alla Salute ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) Si accende losu uno dei temi più delicati di queste settimane: meglio che ilanti-Coronavirus sia obbligatorio o no? La linea del governo, nota da subito, è quella dire l’obbligatorietà adi «una forte raccomandazione», accompagnata da una campagna di comunicazione efficace, ma visti i casi crescenti di scetticismo e addirittura negazionismo, anche tra gli operatori sanitari (che se hanno una simile posizione per il viceministro Sileri «hanno sbagliato lavoro») cominciano a emergere posizioni contrastanti e una generale frenesia, come se si stia avvicinando il momento di prendere una decisione a proposito.(Pd): «precondizione per chi lavora nel pubblico» La prima a parlarne in mattinata era stata la sottosegretaria alla Salute ...

