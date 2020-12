Scontro Sonia e Rosalinda: "Lei mi ha fatto capire che Mario ci ha provato con lei..." - (Di martedì 29 dicembre 2020) Francesca Galici Il presunto triangolo tra Sonia Lorenzini, Rosalinda Cannavò e Mario Ermito è stato al centro di uno Scontro nella Casa per alcuni pregressi Le nomination di una settimana fa hanno scatenato grandi discussioni nella Casa, soprattutto tra Sonia Lorenzini e Rosalinda Cannavò. Le due sembrano arrivate ai ferri corti dopo che l'attrice ha nominato l'ex tronista. Un gesto che non è piaciuto alla Lorenzini, visto che tra loro si era creato un rapporto di confidenza e di fiducia. Ed è così che lunedì scorso, alla fine della puntata in diretta, Sonia Lorenzini ha avuto una fortissima reazione contro Rosalinda, con parole che le sarebbero potute costare la squalifica, chiesta a gran voce dagli utenti dei social. Quest'oggi, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Francesca Galici Il presunto triangolo traLorenzini,Cannavò eErmito è stato al centro di unonella Casa per alcuni pregressi Le nomination di una settimana fa hanno scatenato grandi discussioni nella Casa, soprattutto traLorenzini eCannavò. Le due sembrano arrivate ai ferri corti dopo che l'attrice ha nominato l'ex tronista. Un gesto che non è piaciuto alla Lorenzini, visto che tra loro si era creato un rapporto di confidenza e di fiducia. Ed è così che lunedì scorso, alla fine della puntata in diretta,Lorenzini ha avuto una fortissima reazione contro, con parole che le sarebbero potute costare la squalifica, chiesta a gran voce dagli utenti dei social. Quest'oggi, ...

Mony_Marian : @smo0024 Eh mi sa....se non parlano dello scontro Rosalinda-Sonia prima, è abbastanza scontato ?? - Mony_Marian : Esce Giacomo, perché è in programma lo scontro Sonia-Rosalinda #GFVIP - Elisa182 : Guess come Sonia non uscirà stasera, che non hanno ancora parlato dello scontro con Rosalinda. SCHIFO. #gfvip - boh123r8r9 : 1 step del gf andato in porto far passare rosalinda come una che si mette in mezzo alle coppie? adesso aspetto lo s… - N_3aae : Questa puntata poteva essere superlativa. Scontro Stefy SDG Scontro Sonia Rosalinda Dayane che sparla di Rosalinda… -