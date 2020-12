Scienza, sistemi di teletrasporto quantistico: nuovo record sulla lunga distanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) Per la prima volta dei qubit, unita’ di informazioni quantistiche, sono stati trasferiti piu’ velocemente della velocita’ della luce su una distanza di 43,5 chilometri, dimostrando la fattibilita’ del teletrasporto quantistico a lunga distanza. A darne annuncio sulla rivista PRX Quantum, dell’American Physical Society, gli esperti della Nasa, del Fermi National Accelerator Laboratory, e del California Institute of Technology (Caltech), che hanno posto le basi per una nuova generazione di trasferimento di unita’ di informazione. “Questo lavoro – dichiara Maria Spiropulu di Caltech – pone le basi per un servizio Internet quantistico, che un giorno potrebbe rivoluzionare l’informatica. I sistemi di comunicazione quantistica sono piu’ veloci e piu’ sicuri ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Per la prima volta dei qubit, unita’ di informazioni quantistiche, sono stati trasferiti piu’ velocemente della velocita’ della luce su unadi 43,5 chilometri, dimostrando la fattibilita’ del. A darne annunciorivista PRX Quantum, dell’American Physical Society, gli esperti della Nasa, del Fermi National Accelerator Laboratory, e del California Institute of Technology (Caltech), che hanno posto le basi per una nuova generazione di trasferimento di unita’ di informazione. “Questo lavoro – dichiara Maria Spiropulu di Caltech – pone le basi per un servizio Internet, che un giorno potrebbe rivoluzionare l’informatica. Idi comunicazione quantistica sono piu’ veloci e piu’ sicuri ...

Segnaliamo un interessante blog post in cui si analizzano le proprietà del nuovo vaccino a Rna la cui somministrazione è recentemente partita in Europa da un punto di vista informatico ...

Il presidente del Mercato Centrale trova controproducente questo stop & go dell'Horeca, «danneggia le economie». Montano contesta anche ristori e tasse ...

