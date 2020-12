Science: "Vaccino anti-Covid non necessario per gli animali domestici" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Allo stato attuale non è necessario lo sviluppo di un Vaccino anti-Covid per gli animali domestici. È la conclusione di un report pubblicato sulla rivista Science sull’urgenza o meno di mettere a punto un Vaccino dedicato ad altre specie animali. “SARS-CoV-2 non è mai stato un problema esclusivamente umano”, dichiara William Karesh, vicepresidente esecutivo per la salute e le politiche presso EcoHealth Alliance, un’organizzazione no profit che tiene traccia delle malattie emergenti negli animali. “Fin dai primi giorni della pandemia gli animali domestici, il bestiame e la fauna selvatica sono stati oggetto di diverse domande relative alla possibilità di contrarre l’infezione. Non è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Allo stato attuale non èlo sviluppo di unper gli. È la conclusione di un report pubblicato sulla rivistasull’urgenza o meno di mettere a punto undedicato ad altre specie. “SARS-CoV-2 non è mai stato un problema esclusivamente umano”, dichiara William Karesh, vicepresidente esecutivo per la salute e le politiche presso EcoHealth Alliance, un’organizzazione no profit che tiene traccia delle malattie emergenti negli. “Fin dai primi giorni della pandemia gli, il bestiame e la fauna selvatica sono stati oggetto di diverse domande relative alla possibilità di contrarre l’infezione. Non è ...

Il vaccino anti-Covid ci darebbe un'immunità a lungo termine, come determinato da uno studio. Chi si vaccina dovrà firmare un modulo di consenso.

Cani e gatti possono infettarsi, ma con sintomi lievi. Trascurabile il loro ruolo nella trasmissione della malattia agli umani. Le specie più a rischio sono le grandi scimmie ...

