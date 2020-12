Sciatore appeso alla seggiovia | il salvataggio è un vero disastro

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Unoè rimasto incastrato con gli sci: è sospeso in aria e rischia di cadere nel vuoto da un momento all'altro. L'altezza non è molto elevata e i soccorritori provano ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Sciatore appeso

Il Messaggero

Uno sciatore è rimasto incastrato con gli sci alla seggiovia: è sospeso in aria e rischia di cadere nel vuoto da un momento all’altro. L’altezza non è molto elevata ...Lo sciatore di Engelberg, specialista nelle prove di velocità, aveva disputato la sua prima gara in Coppa del Mondo nel 2009 a Wengen. I migliori risultati ottenuti in CdM sono due volte un quinto ...