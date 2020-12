Sci alpino | tormenta di neve a Bormio | superG rinviato Foto e video della pista Webcam tempo reale

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Una fitta nevicata si è abbattuta per tutta la notte sue sta proseguendo in maniera imperterrita nella località valtellinese. Oggi era previsto ilmaschile, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci, ma l’evento è statoa domani a causa del mal: stiamo parlando di circa mezzo metro di manto bianco che ha fatto capolino in questa località di montagna e che ha naturalmente impedito il regolare svolgimentoprova veloce sulla miticaStelvio. Laè stata la grande protagonista di questo lunedì 28 dicembre, in tutto il Nord Italia i fiocchi sono scesi in maniera più o meno intensa e hanno imbiancato strade, tetti, prati, piste da sci (purtroppo chiuse agli amatori e ai turisti in base a quanto prevede ...