Sci alpino | programma rivoluzionato a Bormio | orari | tv | streaming Discesa il 30 dicembre!

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Neve e nebbia ahanno portato al rinvio del terzo Super-G maschile della stagione valido per la Coppa del Mondo di sciprevisto per oggi alle ore 11.30:differito di 24 ore, con la gara che è stata spostata a domani, martedì 29 dicembre, sempre alla stessa ora, mentre per mercoledì 30 è prevista la. In questo valzer di programmi modificati più volte negli ultimi giorni, il Super-G torna così alla sua collocazione iniziale, mentre è lache cambia data: in principio per oggi era prevista proprio lae per domani il Super-G, poi l’ordine delle prove era stato invertito proprio a causa delle incerte previsioni meteo per la giornata odierna. Saranno dunque all’opera domani i sette azzurri che avrebbero varcato oggi il cancelletto di partenza ...