Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali superG Bormio e gigante Semmering (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sarà un ricco lunedì per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le donne saranno impegnate in Austria a Semmering per il quarto gigante della stagione; mentre gli uomini saranno protagonisti a Bormio sulla Stelvio per un superGigante (a rischio causa nevicata). Di seguito il programma e le startlist delle gare di Bormio e Semmering, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. SUPER-G Bormio 2020: programma E orari D’INIZIO LUNEDI’ 28 DICEMBRE ore 11.30 superG ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sarà un ricco lunedì per la Coppa del Mondo di sci. Le donne saranno impegnate in Austria aper il quartodella stagione; mentre gli uomini saranno protagonisti asulla Stelvio per unigante (a rischio causa nevicata). Di seguito ile le startlist delle gare di, valevoli per la Coppa del Mondo di sci. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. SUPER-G2020:D’INIZIO LUNEDI’ 28 DICEMBRE ore 11.30...

StampaCuneo : Coppa del mondo di sci alpino, super Marta oggi e domani in pista sulle nevi austriache di Semmering - LaStampa : Coppa del mondo di sci alpino, super Marta oggi e domani in pista sulle nevi austriache di Semmering - Impresviaggio : Cortina, pubblicato il volume che celebra i Campionati del Mondo di sci alpino 2021 - infoitsport : Sci alpino, Dominik Paris c’è! È 6° nella seconda prova a Bormio, ancora ottimo Zazzi - infoitsport : Sci alpino | Christof Innerhofer | “Sto meglio fisicamente In basso mi sono risparmiato | ho fiducia!” -