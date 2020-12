Sci alpino | cancellato il gigante di Semmering | raffiche di vento tremende! Marta Bassino era seconda

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilfemminile diè stato. Il fortissimoche si è alzato sulla pista austriaca ha impedito il regolare svolgimento dellamanche, in programma a partire dalle ore 13.00. Gli organizzatori hanno cercato di garantire la disputa di questa prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di scima, dopo due rinvii di quindici minuti ciascuno sull’orario di partenza, si è deciso per la cancellazione della gara. Nel pomeriggio verrà comunicato un eventuale nuovo programma. Va ricordato che domani è previsto uno slalom sempre a, bisognerà capire se ci sarà del margine per recuperare l’emercoledì 30 dicembre (come è successo agli uomini con superG e discesa libera a Bormio). Le ...