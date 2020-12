Scampia | al centro Don Guanella è Natale ogni giorno

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Creare opportunità, concrete. Combattere la criminalità organizzata e farlo con tenacia. Nel cuore dinon tutto sa di cemento e dolore, ma resiste. Resiste alla precarietà accresciuta dalla diffusione del Covid-19, all’isolamento, alla dimenticanza di molti, al pregiudizio. Alle piazze e piazzette di spaccio, alle famiglie dimezzate, alla disoccupazione che alimenta i giri del malaffare. Nel cuore dinon tutto muore. Mentre l’Italia vive i suoi giorni “rossi”, stretta e fiaccata dalle incertezze di un’altalena che a volte libera a volte ingabbia, brilla una realtà che vede piccoli e adolescenti unirsi, combattere per destini che non hanno scelto, vincere. È l’Associazione Sportiva Dilettantistica Oratorio Dondi Napoli, presieduta da Don Aniello Manganiello, felice di essere ancora lì per dire che “Gesù è più ...