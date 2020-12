Sassari | Mattarella | ‘cordoglio per vigile del fuoco scomparso’**

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Con profonda tristezza ho appreso la notizia dell’incidente nel quale, durante un intervento operativo in provincia di Sassari, ha perso la vita ildelCoordinatore Tonello Scanu. Nell’esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei Vigili della mia solidale vicinanza in questo doloroso momento, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”. SI legge nel messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio, al Capo Dipartimento dei Vigili del, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it.