Sassari: Crimi, 'profondo cordoglio per vigile Scanu' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Rivolgo il mio profondo cordoglio ai familiari di Tonello Scanu, vigile del Fuoco che oggi ha perso la vita in servizio. Sincera vicinanza, e gratitudine, a tutto il Corpo Nazionale dei #VigiliDelFuoco, da sempre presidio costante in difesa dei cittadini e della loro sicurezza". Lo scrive su twitter Vito Crimi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Rivolgo il mioai familiari di Tonellodel Fuoco che oggi ha perso la vita in servizio. Sincera vicinanza, e gratitudine, a tutto il Corpo Nazionale dei #VigiliDelFuoco, da sempre presidio costante in difesa dei cittadini e della loro sicurezza". Lo scrive su twitter Vito

TV7Benevento : Sassari: Crimi, 'profondo cordoglio per vigile Scanu'... - fisco24_info : A Sassari il M5S 'salva' il sindaco ex An e scongiura la crisi: AGI Il Movimento Cinque stelle evita la crisi al c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassari Crimi Sassari: Crimi, 'profondo cordoglio per vigile Scanu' Il Tempo Sassari: Crimi, ‘profondo cordoglio per vigile Scanu’

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Rivolgo il mio profondo cordoglio ai familiari di Tonello Scanu, Vigile del Fuoco che oggi ha perso la vita in servizio. Sincera vicinanza, e gratitudine, a tutto il Corpo ...

Elisabetta Canalis, le lacrime per il primo Natale senza mamma Bruna

"Quello che vorrei dire alla mia mamma è quello che le dico ogni giorno, che ci è mancata tanto e che è solo questione di pochi giorni, poi ci rivedremo e ci riabbracceremo tanto", dice la modella e ...

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Rivolgo il mio profondo cordoglio ai familiari di Tonello Scanu, Vigile del Fuoco che oggi ha perso la vita in servizio. Sincera vicinanza, e gratitudine, a tutto il Corpo ..."Quello che vorrei dire alla mia mamma è quello che le dico ogni giorno, che ci è mancata tanto e che è solo questione di pochi giorni, poi ci rivedremo e ci riabbracceremo tanto", dice la modella e ...