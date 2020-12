Saras | contratto di finanziamento garantito da Sace

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) –ha firmato undidi Euro 350 milioni, assistito per il 70% dell’importo dalle garanzie rilasciate danell’ambito del programma Garanzia Italia e destinato a rafforzare la struttura patrimoniale della società. Ilè stato organizzato e sottoscritto da un pool di primari istituti finanziari italiani, composto da Banco BPM, Intesa Sanpaolo e UniCredit in qualità di Mandated Lead Arrangers e Banche Finanziatrici. Intesa Sanpaolo ricoprirà il ruolo di Banca Depositaria, Banca Agente eAgent. L’operazione si inserisce nel quadro di un piano di consolidamento finanziario messo in atto daper fronteggiare l’impatto dell’emergenza Covid-19, e, in linea con quanto previsto dal “Decreto Liquidità” del 9 ...