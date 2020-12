Santo di domani 29 Dicembre | chi era San Davide

Leggi su giornal

Davide è stato il secondo re di Israele, ha succeduto a Saul. L'evento biblico più significativo che lo riguarda è sicuramente lo scontro con il gigante Golia. Fu non solo un valoroso guerriero, ma anche un musicista e poeta. Per la religione cristiana la figura di Davide è molto importante in quanto è il padre di Giuseppe, colui che da vita a Gesù. Per l'islam viene considerato un profeta, mentre per l'ebraismo Davide è il padre del Messia. Dio aveva inviato in Israele il suo profeta Samuele per scegliere il nuovo re. Il profeta scelse Davide tra i tre prescelti. Il primo re di Israele, Saul, era vittima di alcuni demoni che si erano impossessati del suo essere, e non appena Davide fu eletto lo salvò. Davide suonò l'arpa ed in tal modo leniva il dolore del re.