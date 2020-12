Sanremo 2021, ipotesi nave da crociera per il pubblico. Amadeus: «La consideriamo» (Di lunedì 28 dicembre 2020) nave da crociera “Non si può fare Sanremo senza pubblico“. Amadeus, sul punto, è irremovibile. Il conduttore lo ha ribadito anche oggi durante un’intervista a Radio Zeta, nella quale ha confermato che tra le ipotesi al vaglio per ottenere quell’obiettivo c’è anche l’idea di utilizzare una nave da crociera per accogliere il pubblico dell’Ariston, in modo da sottoporlo a tamponi e monitoraggi anti-Covid prima dell’accesso in sala. La possibilità della crociera sanremese, rilanciata nei giorni scorsi da Dagospia e poi avvalorata da fonti di Viale Mazzini, è stata commentata così da Amadeus: “La teniamo assolutamente in considerazione“. Sull’importanza del pubblico in sala, il ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 dicembre 2020)da“Non si può faresenza“., sul punto, è irremovibile. Il conduttore lo ha ribadito anche oggi durante un’intervista a Radio Zeta, nella quale ha confermato che tra leal vaglio per ottenere quell’obiettivo c’è anche l’idea di utilizzare unadaper accogliere ildell’Ariston, in modo da sottoporlo a tamponi e monitoraggi anti-Covid prima dell’accesso in sala. La possibilità dellasanremese, rilanciata nei giorni scorsi da Dagospia e poi avvalorata da fonti di Viale Mazzini, è stata commentata così da: “La teniamo assolutamente in considerazione“. Sull’importanza delin sala, il ...

