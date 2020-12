Sanremo 2021: artisti e pubblico saranno ‘confinati’ in una nave da crociera ‘Covid Free’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) Complice l’ormai insostenibile ‘stress da restrizioni’ che gli italiani continuano a subire da mesi, a vantaggio di una ‘miglioria’ che sembra non arrivare più, è diventato sempre più difficile restare impassibili davanti alla televisione, per distrarci dai mille problemi (soprattuto economici) che continuano ad assillarci. Se lo scorso anno il Festival di Sanremo aveva anche la pesante ‘mission’ di provare ad alleggerire i malumori degli italiani, quest’anno la storica gara canora ha una doppia responsabilità: anche quella di dover dimostrare a se stessa di saper mantenere – opportunamente rivisti per i tempi – gli stilemi di una forma di spettacolo a carattere ampiamente ‘nazional-popolare’ (della serie ‘aridatece Pippo!’). Un Festival per la seconda volta affidato all’estro del ‘solito’ Fiorello Così, il ‘povero’ Amadeus, ‘auto-punitosi’ avendo accettato il bis, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Complice l’ormai insostenibile ‘stress da restrizioni’ che gli italiani continuano a subire da mesi, a vantaggio di una ‘miglioria’ che sembra non arrivare più, è diventato sempre più difficile restare impassibili davanti alla televisione, per distrarci dai mille problemi (soprattuto economici) che continuano ad assillarci. Se lo scorso anno il Festival diaveva anche la pesante ‘mission’ di provare ad alleggerire i malumori degli italiani, quest’anno la storica gara canora ha una doppia responsabilità: anche quella di dover dimostrare a se stessa di saper mantenere – opportunamente rivisti per i tempi – gli stilemi di una forma di spettacolo a carattere ampiamente ‘nazional-popolare’ (della serie ‘aridatece Pippo!’). Un Festival per la seconda volta affidato all’estro del ‘solito’ Fiorello Così, il ‘povero’ Amadeus, ‘auto-punitosi’ avendo accettato il bis, ...

