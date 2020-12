Sanremo 2021, Amadeus conferma: ipotesi nave da crociera per festival ‘Covid free’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’ipotesi della nave da crociera è reale? “Assolutamente sì”. Amadeus conferma dalle frequenze di Radio Zeta, dove è ospite oggi pomeriggio, le indiscrezioni che circolano da giorni sulla possibilità di confinare il pubblico ed altri addetti ai lavori del festival su una nave da crociera per creare un’enclave ‘Covid free’. Amadeus ha ribadito che “Sanremo senza pubblico non si può fare”. Ma quest’anno “il pubblico, per motivi di sicurezza, sarà con tutta probabilità composto sempre dalle stesse persone, che verranno sottoposte a tampone tutti i giorni”, ha sottolineato il conduttore e direttore artistico del festival. Amadeus ha detto che anche quest’anno ci sarà un ... Leggi su funweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’delladaè reale? “Assolutamente sì”.dalle frequenze di Radio Zeta, dove è ospite oggi pomeriggio, le indiscrezioni che circolano da giorni sulla possibilità di confinare il pubblico ed altri addetti ai lavori delsu unadaper creare un’enclavefree’.ha ribadito che “senza pubblico non si può fare”. Ma quest’anno “il pubblico, per motivi di sicurezza, sarà con tutta probabilità composto sempre dalle stesse persone, che verranno sottoposte a tampone tutti i giorni”, ha sottolineato il conduttore e direttore artistico delha detto che anche quest’anno ci sarà un ...

