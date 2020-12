Sanchez attore nel film “My Hero Alexis”, anteprima al festival Giffoni (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E' stato un successo al Giffoni film festival “My Hero Alexis” (“Mi amigo Alexis”), il film cileno che vede il debutto di Alexis Sanchez come attore. Il lungometraggio, mostrato in anteprima italiana a 300 giovani giurati del festival, ha conquistato i ragazzi di Elements+10 (sezione riservata alla visione della pellicola). Una storia di calcio ma anche di miseria e tenacia nel perseguire i propri sogni, con la periferia povera del Cile sullo sfondo, che ha acceso un lungo dibattito alla fine della proiezione. Dai produttori di ‘Una mujer fantasticà, premio Oscar come migliore pellicola in lingua straniera nel 2018, la storia racconta di Tito, 12 anni, che ha la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E' stato un successo al“My” (“Mi amigo”), ilcileno che vede il debutto dicome. Il lungometraggio, mostrato initaliana a 300 giovani giurati del, ha conquistato i ragazzi di Elements+10 (sezione riservata alla visione della pellicola). Una storia di calcio ma anche di miseria e tenacia nel perseguire i propri sogni, con la periferia povera del Cile sullo sfondo, che ha acceso un lungo dibattito alla fine della proiezione. Dai produttori di ‘Una mujer fantasticà, premio Oscar come migliore pellicola in lingua straniera nel 2018, la storia racconta di Tito, 12 anni, che ha la ...

