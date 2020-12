Samantha De Grenet parla del tumore al seno al Grande Fratello Vip – (VIDEO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Samantha De Grenet in attesa di scoprire se stasera potrà o meno restare nella Casa del Grande Fratello Vip, si confida con Dayane e Rosalinda parlando del suo tumore al seno scoperto nel 2018. Una volta avuto l’esito dell’ecografia la showgirl si è dovuta operare d’urgenza: “È stato come un pugno nello stomaco. Sono tornata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 28 dicembre 2020)Dein attesa di scoprire se stasera potrà o meno restare nella Casa delVip, si confida con Dayane e Rosalindando del suoalscoperto nel 2018. Una volta avuto l’esito dell’ecografia la showgirl si è dovuta operare d’urgenza: “È stato come un pugno nello stomaco. Sono tornata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

