Samantha De Grenet, bodyshaming alla famosa influencer Carima: cosa è successo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Carimadituttoedipiù è un’influencer che ha un grandissimo seguito (400 mila i follower su Instagram). Di lei hanno parlato gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip per via di una delle espressioni che usa (“Emily tapijindercu*o”) e Samantha De Grenet, sempre molto distaccata come se le cose di questo mondo non fossero che sassolini fastidiosi per lei, ha chiesto chi fosse. “Emilytapijindercu*o nasce da una blogger romana che è molto ironica. Stava facendo una diretta…”: Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta hanno quindi raccontato alla De Grenet che quell’espressione ‘colorita’ arriva da una diretta della blogger Carima. Ed ecco che la showgirl chiede: “Ma è una di colore, grossa? È tanto carica, non è il mio genere diciamo“. Gli altri hanno commentato: “È molto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020)dituttoedipiù è un’che ha un grandissimo seguito (400 mila i follower su Instagram). Di lei hanno parlato gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip per via di una delle espressioni che usa (“Emily tapijindercu*o”) eDe, sempre molto distaccata come se le cose di questo mondo non fossero che sassolini fastidiosi per lei, ha chiesto chi fosse. “Emilytapijindercu*o nasce da una blogger romana che è molto ironica. Stava facendo una diretta…”: Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta hanno quindi raccontatoDeche quell’espressione ‘colorita’ arriva da una diretta della blogger. Ed ecco che la showgirl chiede: “Ma è una di colore, grossa? È tanto carica, non è il mio genere diciamo“. Gli altri hanno commentato: “È molto ...

sunflower_two : RT @bavbieturico: Samantha De Grenet non sarà squalificata e io non voglio che la sua malattia o i farmaci che prende siano una giustificaz… - itsgiuliar : @cumdivido Samantha De Grenet al 24,9% ? ma che programma guardate??????????????? - cardiopatyna : RT @esteticatrash: #gfvip #fuorisamantha @GrandeFratello ?? Squalifica per Samantha De Grenet, PAROLE INACCETTABILI ?? ?? Violenza verbale,… - _juliette_99 : RT @esteticatrash: #gfvip #fuorisamantha @GrandeFratello ?? Squalifica per Samantha De Grenet, PAROLE INACCETTABILI ?? ?? Violenza verbale,… - StefaniaLiga : RT @esteticatrash: #gfvip #fuorisamantha @GrandeFratello ?? Squalifica per Samantha De Grenet, PAROLE INACCETTABILI ?? ?? Violenza verbale,… -