Salvo Veneziano commenta il GF Vip e viene accusato di omofobia: "Non è vero, ho tanti amici gay" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ci risiamo, dopo Stefano Bettarini, un altro squalificato dal GF Vip ha sentito il bisogno di dire la sua sui baci che si sono dati i concorrenti del GF Vip. Salvo Veneziano ha condiviso la triste storia Instagram di Bettarini e per questo molti fan di Zorzi lo hanno accusato di omofobia. Il pizzaiolo siciliano per difendersi cosa ha fatto? Dai che ci potete arrivare. Esatto! Ha tirato fuori la ridicola carta degli 'amici gheeeeei'. "Ho condiviso le storie di Bettarini su Instagram perché penso pure io che il troppo storpia… Questo lo dirò fino alla morte… Questo messaggio è soprattutto per tutte le persone che seguono Tommaso, che hanno accusato me e Stefano di essere omofobi, cosa non vera, confermata dal fatto che ho vari amici gay da più di vent'anni. Di tutto mi ...

