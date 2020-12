Salvini, i City Angels e quella sinistra malata di “salvinofobia” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic – La sinistra è malata di “salvinofobia”, perché solo una mente ottenebrata dall’avversione per il leader leghista potrebbe, nella condizione attuale e all’incirca disperata, dedicare tempo ed energie alla beneficenza fatta da Salvini il giorno di Natale assieme all’associazione City Angels. Dunque diversi esponenti della maggioranza di governo hanno ritenuto opportuno e proficuo prestare attenzione all’attività natalizia del leader leghista. Questo a due giorni dall’inizio delle vaccinazioni, con l’Italia rifornita di diecimila vaccini circa e la Germania di centocinquantamila. Nel bel mezzo delle festività che sarebbero dovute essere libere dalle restrizioni e invece si sono rivelate una trappola per l’intero Paese. Salvini non governa da un anno e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic – Ladi “”, perché solo una mente ottenebrata dall’avversione per il leader leghista potrebbe, nella condizione attuale e all’incirca disperata, dedicare tempo ed energie alla beneficenza fatta dail giorno di Natale assieme all’associazione. Dunque diversi esponenti della maggioranza di governo hanno ritenuto opportuno e proficuo prestare attenzione all’attività natalizia del leader leghista. Questo a due giorni dall’inizio delle vaccinazioni, con l’Italia rifornita di diecimila vaccini circa e la Germania di centocinquantamila. Nel bel mezzo delle festività che sarebbero dovute essere libere dalle restrizioni e invece si sono rivelate una trappola per l’intero Paese.non governa da un anno e ...

matteosalvinimi : Questa è la verità. All’odio di chi sa solo falsificare rispondo col sorriso. A chi ha impiegato in queste ore il… - LegaSalvini : ++ #SALVINICLOCHARD, LA FOTO DI SALVINI CON I CITY ANGELS: NON HA DEFINITO LA SIGNORA UNA CLOCHARD. ECCO COME È AND… - AMorelliMilano : Anche il 26 dicembre qualcuno (vedi #Toninelli) non ha niente di meglio da fare che offendere Salvini diffondendo v… - Fedex546 : RT @IlPrimatoN: La patetica invettiva del capo dei City Angels, che imbarazzato dalla presenza di Salvini ad una loro iniziativa sfoggia tu… - Robymar6 : @80AirasoR80 Però questa foto era del 2018, adesso i city angels si sono dissociation da salvini ed hanno dichiarat… -