QuiNewsElba : Salvataggio Moby, un nuovo piano industriale -

Ultime Notizie dalla rete : Salvataggio Moby

Qui News Elba

In tutti i casi l’operazione prevederebbe non solo il salvataggio ma anche un piano di rilancio operativo. La salute del gruppo Il gruppo di Onorato, attualmente in concordato preventivo, ha visto ...Principali indiziati Grimaldi Group e Grandi Navi Veloci, attratte dalle rotte verso le isole Baleari. In Sicilia intanto si apre un nuovo fronte competitivo per le linee marittime veloci con Malta ...