Salto con gli sci, clamoroso alla Tournée dei 4 Trampolini: Polonia esclusa da Oberstdorf causa Covid-19! (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il comitato organizzatore della Tournée dei 4 Trampolini ha comunicato ufficialmente che tutta la squadra polacca non potrà prendere parte alla tappa inaugurale di Oberstdorf, prevista tra oggi e domani sul trampolino bavarese. La ragione è rappresentata dal fatto che uno degli atleti, ovvero Klemens Muranka, è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di sabato. Il ventiseienne è stato messo in isolamento e nessun compagno di squadra appare essere stato contagiato, ma si è comunque deciso di impedire a tutti i rappresentanti della Polonia di gareggiare. Questo il comunicato ufficiale del segretario generale dell’organizzazione, Florian Stern. “A causa di un saltatore positivo, l’intera squadra polacca è stata esclusa dalla tappa ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il comitato organizzatore delladei 4ha comunicato ufficialmente che tutta la squadra polacca non potrà prendere partetappa inaugurale di, prevista tra oggi e domani sul trampolino bavarese. La ragione è rappresentata dal fatto che uno degli atleti, ovvero Klemens Muranka, è risultato positivo al-19 nella giornata di sabato. Il ventiseienne è stato messo in isolamento e nessun compagno di squadra appare essere stato contagiato, ma si è comunque deciso di impedire a tutti i rappresentanti delladi gareggiare. Questo il comunicato ufficiale del segretario generale dell’organizzazione, Florian Stern. “Adi un saltatore positivo, l’intera squadra polacca è statatappa ...

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Salto con gli sci, 69ma Tournée 4 Trampolini. Halvor Egner Granerud è il grande favorito, ma occhio alle sorprese OA Sport Equitazione, Di Paola “Una medaglia a Tokyo? Mai dire mai”

ROMA (ITALPRESS) – “Il senso di responsabilità ci impone di essere molto cauti ma siamo fiduciosi: non credo che avremo ambizioni di podio ai Giochi di Tokyo, però mai dire mai”. Cauto, ma sempre otti ...

POZZUOLI – Le immagini mostrano ciò che è accaduto ad una cittadina puteolana in via Pisciarelli. Mentre percorreva con la sua auto la strada dove risiede, improvvisamente la copertura di un grosso to ...

