Saipem, contratto con Marina per fornitura nuovo sistema soccorso sommergibili (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Direzione degli Armamenti Navali del Segretariato Generale della Difesa ha acquisito il sistema di soccorso subacqueo, ideato da Saipem e Drass, che sarà destinato come dotazione specialistica della nuova nave per operazioni subacquee e di soccorso di sommergibili denominata SDO-SuRS (Special Diving Operations – Submarine Rescue System) della Marina Militare Italiana. Il sistema integra un veicolo sottomarino a controllo remoto (ROV) di ultima generazione realizzato da Saipem con una capsula di salvataggio realizzata da Drass. Il ROV funge da vettore di navigazione e controllo, mentre la capsula ha la funzione di riportare i sommergibilisti in superficie mediante un habitat controllato e in totale sicurezza. ROV e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Direzione degli Armamenti Navali del Segretariato Generale della Difesa ha acquisito ildisubacqueo, ideato dae Drass, che sarà destinato come dotazione specialistica della nuova nave per operazioni subacquee e dididenominata SDO-SuRS (Special Diving Operations – Submarine Rescue System) dellaMilitare Italiana. Ilintegra un veicolo sottomarino a controllo remoto (ROV) di ultima generazione realizzato dacon una capsula di salvataggio realizzata da Drass. Il ROV funge da vettore di navigazione e controllo, mentre la capsula ha la funzione di riportare isti in superficie mediante un habitat controllato e in totale sicurezza. ROV e ...

EREpifania : RT @Valeria93113820: Continuano gli affari tra ???? e ???? Saipem ha stipulato un contratto da 200 Mln di dollari con Haifa Group, per la costr… - Dondolino72 : RT @Valeria93113820: Continuano gli affari tra ???? e ???? Saipem ha stipulato un contratto da 200 Mln di dollari con Haifa Group, per la costr… - ICIsraele : “ Saipem, contratto in Israele Un accordo da 200 milioni di dollari” - Valeria93113820 : Continuano gli affari tra ???? e ???? Saipem ha stipulato un contratto da 200 Mln di dollari con Haifa Group, per la co… - popoloZeta : RT @TrendOnline: #Saipem corre con nuovo contratto. Un valido buy per il 2021? -

Ultime Notizie dalla rete : Saipem contratto Saipem, contratto con Marina per fornitura nuovo sistema soccorso sommergibili Teleborsa Saipem: con Drass contratto per fornitura nuovo sistema di soccorso sommergibili - Flash

FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2016/2017 (range 15017/23133 ) [ uscita rialzista ] outside prossimo 2019/2020, 2022 Setup Mensile: ultimo Settembre (range 18545/ 20141 ) ...

Difesa: Saipem e Drass firmano contratto con direzione armamenti navali per fornitura sistema soccorso sommergibili

La direzione degli armamenti navali del Segretariato generale della Difesa ha acquisito il sistema di soccorso subacqueo, ideato da ...

FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2016/2017 (range 15017/23133 ) [ uscita rialzista ] outside prossimo 2019/2020, 2022 Setup Mensile: ultimo Settembre (range 18545/ 20141 ) ...La direzione degli armamenti navali del Segretariato generale della Difesa ha acquisito il sistema di soccorso subacqueo, ideato da ...