Saipem | con Drass fornirà a Marina Militare nuovo sistema di soccorso sommergibili 2

(Adnkronos) – "Siamo orgogliosi di questa collaborazione di sistema con il nostro ministero della Difesa e la nostra Marina Militare. Questo accordo concretizza peraltro un'interessante opportunità di fornire, anche al mercato Militare, prodotti e servizi ad altissimo contenuto tecnologico sviluppati da Saipem nella realizzazione di impianti energetici subsea", ha commentato Stefano Porcari, coo della divisione E&C offshore di Saipem. "In proposito siamo attualmente impegnati in vari programmi di sviluppo: dai droni sottomarini per applicazioni di sorveglianza e sicurezza dei mari, alla rete di nodi 'dual use' per il monitoraggio ambientale e il controllo di infrastrutture sottomarine sensibili", ha aggiunto.

