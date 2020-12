SABIRI, PUNIZIONI CHE SONO POESIE (Di lunedì 28 dicembre 2020) Abdelhamid SABIRI nasce a Goulmima, Marocco, il 28 novembre 1996. E’ un centrocampista marocchino naturalizzato tedesco, attualmente in forza all’Ascoli. A tre anni si stabilisce a Francoforte con la sua famiglia, la sua carriera giovanile passa per il Coblenza ed il Darmstadt. Il primo campionato coi “grandi” lo disputa in Oberliga, la quinta divsione tedesca, con la maglia del Siegen, e nel 2016 passa al Norimberga. Dopo i primi mesi con la seconda squadra, viene promosso alla prima nel gennaio 2017, disputando un ottimo girone di ritorno. Sul finire del mercato estivo vola in Premier League, l’Huddersfield Town punta su di lui e firma un triennale. Ma SABIRI si svincola dopo due stagioni e torna in Germania, più precisamente al Paderborn, con 24 presenze e 4 gol segnati. Il 28 settembre 2020 firma per l’Ascoli, esordendo nella sconfitta interna ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Abdelhamidnasce a Goulmima, Marocco, il 28 novembre 1996. E’ un centrocampista marocchino naturalizzato tedesco, attualmente in forza all’Ascoli. A tre anni si stabilisce a Francoforte con la sua famiglia, la sua carriera giovanile passa per il Coblenza ed il Darmstadt. Il primo campionato coi “grandi” lo disputa in Oberliga, la quinta divsione tedesca, con la maglia del Siegen, e nel 2016 passa al Norimberga. Dopo i primi mesi con la seconda squadra, viene promosso alla prima nel gennaio 2017, disputando un ottimo girone di ritorno. Sul finire del mercato estivo vola in Premier League, l’Huddersfield Town punta su di lui e firma un triennale. Masi svincola dopo due stagioni e torna in Germania, più precisamente al Paderborn, con 24 presenze e 4 gol segnati. Il 28 settembre 2020 firma per l’Ascoli, esordendo nella sconfitta interna ...

