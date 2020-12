Rugby, Paolo Vaccari candidato alla presidenza della Federazione italiana (Di lunedì 28 dicembre 2020) Paolo Vaccari ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza della Federazione italiana Rugby, per quanto concerne il quadriennio 2021-2024. L’ex agonista e protagonista in Nazionale tra il 1991 e il 2002 ha palesato la volontà di mettersi a capo della Fir, dall’alto della sua esperienza come sportivo e professionista nell’ambito dell’architettura, possessore di una laurea nell’ambito menzionato. Il progetto di Vaccari verrà esposto in data 15 gennaio, tramite il canale Youtube e la pagina Facebook di Rugby2030. Il Consigliere della Federazione nostrana ha dimostrato voglia di agire per la crescita del movimento italiano. ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020)ha annunciato ufficialmente la propria candidatura, per quanto concerne il quadriennio 2021-2024. L’ex agonista e protagonista in Nazionale tra il 1991 e il 2002 ha palesato la volontà di mettersi a capoFir, dall’altosua esperienza come sportivo e professionista nell’ambito dell’architettura, possessore di una laurea nell’ambito menzionato. Il progetto diverrà esposto in data 15 gennaio, tramite il canale Youtube e la pagina Facebook di2030. Il Consiglierenostrana ha dimostrato voglia di agire per la crescita del movimento italiano. ...

